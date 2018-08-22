22.08.2018 08:37

Движение по Ивана Камышева запрещено на пять рабочих дней

По улице Ивана Камышева будут менять аварийные опоры воздушной линии электропередачи.



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В связи с проведением ремонтных работ 22, 23, 27, 28 и 29 августа с 9:00 до 18:00 запрещено движение транспорта по ул. Ивана Камышева, на участке от ул. Михайлика до ул. Фисановича.



На это период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Фисановича, Салтовскому шоссе, ул. Михайлика и ул. Ивана Камышева.