Движение по Ивана Камышева запрещено на пять рабочих дней

По улице Ивана Камышева будут менять аварийные опоры воздушной линии электропередачи.
В связи с проведением ремонтных работ 22, 23, 27, 28 и 29 августа с 9:00 до 18:00 запрещено движение транспорта по ул. Ивана Камышева, на участке от ул. Михайлика до ул. Фисановича.
На это период объезд закрытого участка будет осуществляться по прилегающим улицам: ул. Фисановича, Салтовскому шоссе, ул. Михайлика и ул. Ивана Камышева.
Дайте своим нервам отдохнуть, посвятив этот день чему-нибудь простому, спокойному и по возможности позитивному.
Облака, которые появятся в Харькове днем, продержатся недолго, вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Сегодня лекторы, политики и тамады отмечают свой профессиональный праздник.
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