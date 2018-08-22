На время парада вышиванок закроют жвижение в центре Харькова

С 18.00 до завершения мероприятия 23 августа прекращается движение транспорта по улице Сумской, на участке от переулка Мечникова до проспекта Независимости.
В связи с этим меняются маршруты движения общественного транспорта.
Автотобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:
№№20е, 217э: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром»;
№78е: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром» и изменяется путь следования: ст. метро «Госпром» – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;
№119: пер. Армянский – площадь Павловский – площадь Сергиевский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.
№202: пер. Спартаковский – ул. Университетская (конечная) – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Рудика.
С 17:00 до 20:00 23 августа запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от пр. Независимости до площади Конституции.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
влажн.:
давл.:
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