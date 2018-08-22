22.08.2018 17:22

На время парада вышиванок закроют жвижение в центре Харькова

С 18.00 до завершения мероприятия 23 августа прекращается движение транспорта по улице Сумской, на участке от переулка Мечникова до проспекта Независимости.



// city.kharkov.ua

В связи с этим меняются маршруты движения общественного транспорта.



Автотобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:



№№20е, 217э: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром»;



№78е: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром» и изменяется путь следования: ст. метро «Госпром» – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;



№119: пер. Армянский – площадь Павловский – площадь Сергиевский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.



№202: пер. Спартаковский – ул. Университетская (конечная) – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Рудика.



С 17:00 до 20:00 23 августа запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от пр. Независимости до площади Конституции.