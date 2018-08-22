Главная Новости Дороги и транспорт На время парада вышиванок закроют жвижение в центре Харькова
22.08.2018  17:22   

На время парада вышиванок закроют жвижение в центре Харькова

С 18.00 до завершения мероприятия 23 августа прекращается движение транспорта по улице Сумской, на участке от переулка Мечникова до проспекта Независимости.


// city.kharkov.ua

В связи с этим меняются маршруты движения общественного транспорта.

Автотобусы будут объезжать закрытый участок следующим образом:

№№20е, 217э:  изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром»;

№78е: изменяется конечная остановка автобусных маршрутов и будет осуществляться высадка пассажиров на остановке «ст. метро «Госпром» и изменяется путь следования: ст. метро «Госпром» – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская и далее по маршруту;

№119: пер. Армянский – площадь Павловский – площадь Сергиевский – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – пр. Науки и далее по маршруту.

№202: пер. Спартаковский – ул. Университетская (конечная) – спуск Соборный – ул. Клочковская – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Сумская – Белгородское шоссе – ул. Рудика.

С 17:00 до 20:00 23 августа запрещается движение троллейбусов по ул. Сумской на участке от пр. Независимости до площади Конституции.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
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