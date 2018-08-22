22.08.2018 17:47

Геннадий Кернес: Реконструкция вагонов в Харьковском метрополитене продолжится

Харьковский городской голова Геннадий Кернес 22 августа проехал в реконструированном составе метрополитена от ст. м. «Метростроителей» до ст. м. «23 Августа».



// city.kharkov.ua

В пяти вагонах было сделано полное обновление интерьера, отремонтированы несущие конструкции, произведена замена устаревшего и установка нового оборудования, в том числе систем автоматического пожаротушения, видеонаблюдения и очистки воздуха в вагонах, были также улучшены условия работы в кабинах машиниста.



Геннадий Кернес отметил, что подвижной состав харьковского метро сильно устарел, поэтому горсовет ищет все возможности, чтобы это исправить.



«Сегодня есть два направления. Первое – закупка новых составов. Европейские банки выделили средства на приобретение вагонов в рамках программы строительства Алексеевской линии метрополитена. Второе направление – самостоятельный ремонт. Почему нужны оба? С одной стороны, новые составы позволят нам высвободить изношенные вагоны для реконструкции. С другой, самостоятельный ремонт почти в пять раз дешевле. Например, этот состав восстановлен, а по сути сделан заново за 52 миллиона гривен. А новый обошелся бы нам в 240 миллионов. Поэтому вместе – это пошаговая комплексная программа развития нашей подземки», – подчеркнул городской голова и заверил, что реконструкция вагонов продолжится.



Новый состав с завтрашнего дня, 23 августа, начнет перевозить пассажиров на Холодногорско-Заводской линии – там же, где и первый реконструированный состав, который курсирует с 1 сентября 2017 года.