Перекресток улицы Клочковской и Бурсацкого спуска открыли для транспорта

Движение транспорта на перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска полностью открыто с 22 августа.
Напомним, перекресток был закрыт для транспорта в связи с капитальным ремонтом улицы Клочковской.
Объезд закрытого участка осуществлялся по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Спартаковскому, улице Университетской, спуску Соборному, улице Пискуновской.
День обещает принести массу положительных эмоций. Звезды советуют провести его в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Утренние облака в Харькове продержатся недолго, днем и вечером ожидается ясная погода. Без осадков.
Ежегодно 22 августа проходит Всеукраинский День памяти работников органов внутренних дел, которые погибли при исполнении служебных обязанностей.
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