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22.08.2018  18:25   

Перекресток улицы Клочковской и Бурсацкого спуска открыли для транспорта

Движение транспорта на перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска полностью открыто с 22 августа.


objectiv.tv

Напомним, перекресток был закрыт для транспорта в связи с капитальным ремонтом улицы Клочковской.

Объезд закрытого участка осуществлялся по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Спартаковскому, улице Университетской, спуску Соборному, улице Пискуновской.

Тэги:  движение, харьков
 
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