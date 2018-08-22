22.08.2018 18:25

Перекресток улицы Клочковской и Бурсацкого спуска открыли для транспорта

Движение транспорта на перекрестке улицы Клочковской и Бурсацкого спуска полностью открыто с 22 августа.



objectiv.tv

Напомним, перекресток был закрыт для транспорта в связи с капитальным ремонтом улицы Клочковской.



Объезд закрытого участка осуществлялся по прилегающим улицам: площади Конституции, переулку Спартаковскому, улице Университетской, спуску Соборному, улице Пискуновской.