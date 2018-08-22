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22.08.2018  19:15   

В День города в Харькове временно запретят парковку

Парковка автомобилей будет запрещена на время проведения мероприятий на Мемориале Славы и на площади Конституции.


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С 8:00 до 11.00 23 августа ограничивается парковка транспорта на проезжей части площади Конституции на участке от Бурсацкого спуска до переулка Спартаковского.

Парковка транспортных средств на Белгородском шоссе в районе Мемориала Славы в Лесопарке ограничивается 23 августа с 7.00 до завершения праздничных мероприятий, сообщили в городской диспетчерской службе.

Тэги:  парковка, харьков
 
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