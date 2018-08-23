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23.08.2018  13:50   

Транспортные грузоперевозки – индикатор бизнес активности региона

Итоги работы грузового транспорта Харьковской области в январе-июле 2018 опубликованы региональным облстатом.


//статистика грузоперевозок

В январе-июле 2018 грузооборот предприятий транспорта составил 12,3 млрд ткм, или 91,4% от объема января-июля 2017, перевезено 24,8 млн.т грузов, или 95%.

С начала года железнодорожным транспортом отправлено 16,3 млн.т грузов, выполнен грузооборот в объеме 10,1 млрд ткм, что составило соответственно 91,9% и 88,6% от объемов января-июля 2017

Спад активности перевозок ж-д транспортом особенно настораживает, ввиду массовых перевозок нового урожая. Задержки с перевалкой могут нанести невосполнимые потери аграриям.

 Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,2 млрд ткм (на 7,6% больше), перевезено 8,5 млн.т грузов (на 1,4% больше).

Тэги:  груз, харьков, авто, транспорт, статистика, вагоны
 
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