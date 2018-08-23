Транспортные грузоперевозки – индикатор бизнес активности региона

Итоги работы грузового транспорта Харьковской области в январе-июле 2018 опубликованы региональным облстатом.
В январе-июле 2018 грузооборот предприятий транспорта составил 12,3 млрд ткм, или 91,4% от объема января-июля 2017, перевезено 24,8 млн.т грузов, или 95%.
С начала года железнодорожным транспортом отправлено 16,3 млн.т грузов, выполнен грузооборот в объеме 10,1 млрд ткм, что составило соответственно 91,9% и 88,6% от объемов января-июля 2017
Спад активности перевозок ж-д транспортом особенно настораживает, ввиду массовых перевозок нового урожая. Задержки с перевалкой могут нанести невосполнимые потери аграриям.
Автомобильным транспортом (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) выполнен грузооборот в объеме 2,2 млрд ткм (на 7,6% больше), перевезено 8,5 млн.т грузов (на 1,4% больше).
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
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давл.:
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