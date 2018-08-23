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23.08.2018  15:17   

Харьковчане стали больше ездить на метро и трамвае

Спад количества пассажиров коснулся автоперевозчиков и железнодорожный транспорт.


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Как сообщает Depo.Харьков  со ссылкой на ГУ статистики в Харьковской области, за январь-июль всеми видами транспорта воспользовались 355,5 миллиона харьковчан.

С одной стороны, по данным управления, это на 1,2% больше объема аналогичного периода прошлого года.

С другой, с начала года железнодорожным транспортом отправлено 19 миллионов пассажиров, (95,2% от объема января–июля предыдущего года).

Услугами автотранспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,2 миллиона пассажиров, (91,7% от объемов января–июля прошлого года).

Харьковским метрополитеном перевезено 127 миллионов пассажиров, что на 4,5% больше объема соответствующего периода прошлого года.

Трамваями воспользовались 69 миллионов пассажиров (больше на 16,2%), троллейбусами – 79,4 миллиона пассажиров (меньше на 2,3%).

Источник:   ГУ статистики
 Тэги:  транспорт, спад, харьков, подъем, трамвай, метро, тролейьс
 
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