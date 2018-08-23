Харьковчане стали больше ездить на метро и трамвае

Спад количества пассажиров коснулся автоперевозчиков и железнодорожный транспорт.
Как сообщает Depo.Харьков со ссылкой на ГУ статистики в Харьковской области, за январь-июль всеми видами транспорта воспользовались 355,5 миллиона харьковчан.
С одной стороны, по данным управления, это на 1,2% больше объема аналогичного периода прошлого года.
С другой, с начала года железнодорожным транспортом отправлено 19 миллионов пассажиров, (95,2% от объема января–июля предыдущего года).
Услугами автотранспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,2 миллиона пассажиров, (91,7% от объемов января–июля прошлого года).
Харьковским метрополитеном перевезено 127 миллионов пассажиров, что на 4,5% больше объема соответствующего периода прошлого года.
Трамваями воспользовались 69 миллионов пассажиров (больше на 16,2%), троллейбусами – 79,4 миллиона пассажиров (меньше на 2,3%).
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: