23.08.2018 15:17

Харьковчане стали больше ездить на метро и трамвае

Спад количества пассажиров коснулся автоперевозчиков и железнодорожный транспорт.



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Как сообщает Depo.Харьков со ссылкой на ГУ статистики в Харьковской области, за январь-июль всеми видами транспорта воспользовались 355,5 миллиона харьковчан.



С одной стороны, по данным управления, это на 1,2% больше объема аналогичного периода прошлого года.



С другой, с начала года железнодорожным транспортом отправлено 19 миллионов пассажиров, (95,2% от объема января–июля предыдущего года).

Услугами автотранспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 61,2 миллиона пассажиров, (91,7% от объемов января–июля прошлого года).



Харьковским метрополитеном перевезено 127 миллионов пассажиров, что на 4,5% больше объема соответствующего периода прошлого года.

Трамваями воспользовались 69 миллионов пассажиров (больше на 16,2%), троллейбусами – 79,4 миллиона пассажиров (меньше на 2,3%).