23.08.2018 17:53

В воскресенье в Харькове закроют улицы на время проведения триатлона

Движение транспорта на некоторых улицах Салтовки, Журавлевки, центра, Сокольников, Померок, Пятихаток будет временно запрещено с 6:00 до 17:00 26 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением соревнований по триатлону «Iron Way».



Закрытие движения коснется ул. Героев Труда, на участке от ул. Барабашова до ул. Шевченко, ул. Шевченко, на участке от ул. Героев Труда до ул. Матюшенко, ул. Матюшенко, Журавлевского спуска, ул. Веснина, на участке от ул. Пушкинской до ул. Сумской, ул. Сумской, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, Белгородского шоссе и ул. Академика Курчатова.



Движение будет восстанавливаться поэтапно после прохождения спортсменами трассы.



Также с 7:30 до 9:00 26 августа будет запрещено движение троллейбусов по ул. Сумской, на участке от ул. Веснина до ул. Деревянко, в связи с чем движение троллейбусов будет организовано следующим образом:



№2: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – пл. Конституции;



№12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Балакирева – больница скорой помощи.



Кроме того, движение троллейбусов будет запрещено с 9:00 до 14:00 по Белгородскому шоссе, на участке от ул. Деревянко до ул. Академика Проскуры, в связи с чем троллейбусы будут ходить так:



№2: разворотный круг «Пр. Победы» – пр. Победы – пр. Людвига Свободы – ул. Ахсарова – пр. Науки – пр. Независимости – ул. Сумская – парк им. Горького;



№12: ул. Клочковская – ул. 23 Августа – ул. Космонавтов – ул. Деревянко – ул. Сумская – парк им. Горького.



Также в этот день изменятся маршруты ряда автобусов.

