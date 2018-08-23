В понедельник на Холодной Горе перекроют часть Полтавского шляха

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 27 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.
На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.
Также с 8:00 до 17:00 28 августа движение будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской при движении в сторону ул. Кашубы. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
Кром того, с 8:00 до 17:00 29 августа движение транспорта будет запрещено на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской.
Объезд закрытого участка организуют следующим образом:
при движении к ул. Холодногорской: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях;
при движении к ул. Евгения Котляра: ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – ул. Петра Болбочана – ул. Полтавский Шлях.
С 8:00 до 17:00 30 августа движение транспорта будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Евгения Котляра. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
С 8:00 до 17:00 28 августа изменится путь следования автобусов, которые будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Полтавский Шлях следующим образом (при движении в сторону ул. Холодногорской):
№11э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе и далее по маршруту;
№254э, 258э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;
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