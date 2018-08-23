Главная Новости Дороги и транспорт В понедельник на Холодной Горе перекроют часть Полтавского шляха
23.08.2018  18:41   

В понедельник на Холодной Горе перекроют часть Полтавского шляха

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 27 августа.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.

Также с 8:00 до 17:00 28 августа движение будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской при движении в сторону ул. Кашубы. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Кром того, с 8:00 до 17:00 29 августа движение транспорта будет запрещено на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской.

Объезд закрытого участка организуют следующим образом:

при движении к ул. Холодногорской: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях;

при движении к ул. Евгения Котляра: ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – ул. Петра Болбочана – ул. Полтавский Шлях.

С 8:00 до 17:00 30 августа движение транспорта будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Евгения Котляра.  При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

С 8:00 до 17:00 28 августа изменится путь следования автобусов, которые будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Полтавский Шлях следующим образом (при движении в сторону ул. Холодногорской):

№11э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе и далее по маршруту;

№254э, 258э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№244э, 282э, 302: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора».

С 8:00 до 17:00 29 августа будет изменен путь следования автобусов, которые будут объезжать закрытый участок ул. Полтавский Шлях следующим образом (оба направления, заезд в терминал закрыт):

№3, 25, 75э, 209э, 220э, 237э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;

№34э, 67э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: Григорьевское шоссе – пер. Пермский;

№2э, 299э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Холодногорская – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;

№43э, 56 изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом (по направлению к ст. м. «Холодная гора»): ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;

(в направлении Залютино): пер. Пермский – Григорьевское шоссе – ул. Победителей и далее по маршруту;

№244э, 282э, 302э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;

№254э, 258э изменят свои маршруты следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№11э изменит путь следования следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе и далее по маршруту.
Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
23.08 Дороги и транспорт В воскресенье в Харькове закроют улицы на время проведения триатлона 23.08 Дороги и транспорт На время парада вышиванок закроют движение в центре Харькова 22.08 Дороги и транспорт Перекресток улицы Клочковской и Бурсацкого спуска открыли для транспорта
 
 

Видео

Харьков для КВБО закупил 10 новых мусоровозов и многофункциональный погрузчик
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 