23.08.2018 18:41

В понедельник на Холодной Горе перекроют часть Полтавского шляха

Движение транспорта по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской, будет ограничено с 8:00 до 17:00 27 августа.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия.

На этот период пропуск транспорта будет организован по свободной от выполнения работ полосе.



Также с 8:00 до 17:00 28 августа движение будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской при движении в сторону ул. Кашубы. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



Кром того, с 8:00 до 17:00 29 августа движение транспорта будет запрещено на ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской.



Объезд закрытого участка организуют следующим образом:



при движении к ул. Холодногорской: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях;



при движении к ул. Евгения Котляра: ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – ул. Петра Болбочана – ул. Полтавский Шлях.



С 8:00 до 17:00 30 августа движение транспорта будет ограничено по ул. Полтавский Шлях, на участке от ул. Холодногорской до ул. Петра Болбочана при движении в сторону ул. Евгения Котляра. При этом двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



С 8:00 до 17:00 28 августа изменится путь следования автобусов, которые будут осуществлять объезд закрытого участка ул. Полтавский Шлях следующим образом (при движении в сторону ул. Холодногорской):



№11э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе и далее по маршруту;



№254э, 258э: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;

№244э, 282э, 302: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях – ст. м. «Холодная гора».



С 8:00 до 17:00 29 августа будет изменен путь следования автобусов, которые будут объезжать закрытый участок ул. Полтавский Шлях следующим образом (оба направления, заезд в терминал закрыт):



№3, 25, 75э, 209э, 220э, 237э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;



№34э, 67э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: Григорьевское шоссе – пер. Пермский;



№2э, 299э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Холодногорская – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;



№43э, 56 изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом (по направлению к ст. м. «Холодная гора»): ул. Полтавский Шлях – ул. Дудинской – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;



(в направлении Залютино): пер. Пермский – Григорьевское шоссе – ул. Победителей и далее по маршруту;



№244э, 282э, 302э изменят конечную остановку и будут осуществлять высадку и посадку пассажиров в пер. Пермском, а также изменят путь следования до конечной и с конечной остановки по пер. Пермскому следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – пер. Пермский;



№254э, 258э изменят свои маршруты следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе – ул. Дудинской – ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту;



№11э изменит путь следования следующим образом: ул. Полтавский Шлях – ул. Петра Болбочана – Григорьевское шоссе и далее по маршруту.