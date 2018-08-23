23.08.2018 18:47

Почти полтора десятка станций велопроката начали работу по Харькову

Официальное открытие одной из них состоялось на площади Конституции возле выхода из станции метро. Открытие станции приурочено ко Дню города.



city.kharkov.ua

В мероприятии приняли участие директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров и сооснователь компании «НекстБайк Украина» («NextBike Ukraine»), которая реализует этот проект, Остап Буденкевич.



Как сообщил Алексей Чубаров, главная задача городского велопроката - предоставить харьковчанам альтернативный вид транспорта и разгрузить центр города от потока автомобилей, поэтому велосипеды компании «НекстБайк Украина» не предусмотрены для длительных прогулок.



«Любой желающий может взять велосипед в одной из точек города, например, на пл. Конституции, доехать на нем до ближайшей станции велопроката, в частности, до ст. метро «Госпром», и там его оставить. Или вернуться обратно таким же образом. Это удобно, экологично и по-европейски. Мы надеемся, что открытие велопроката станет толчком для развития велоинфраструктуры в Харькове», - отметил директор департамента.



Работать городской велопрокат будет круглосуточно семь дней в неделю. Тариф за 1 час велопоездки составляет 20 грн, а месячный абонемент - 250 грн и ежедневно час в подарок. Также любители велопоездок смогут приобрести сезонный абонемент - его стоимость составит 800 грн. Напомним, оплатить услугу наличными будет невозможно: система будет работать онлайн. Для того чтобы воспользоваться городским велопрокатом, необходимо будет скачать мобильное приложение «NextBike» или зарегистрироваться на сайте компании, оставить свои контактные данные и подвязать к системе свою банковскую карту.



«Поскольку общественный велопрокат - не развлечение, а вид транспорта, мы стараемся ограничить часы проезда на велосипедах. Если вы хотите эксплуатировать велосипед полдня или сутки, вам выгоднее идти в туристический велопрокат. Мы разработали систему штрафов на случай, если клиент не вернет транспорт после 12 или 24 часов катания, то есть за невозврат велосипеда на стойку. Это делается для того, чтобы максимальное количество людей могло воспользоваться этой услугой», - сообщил Остап Буденкевич.



На каждой из станций размещено 5-6 велосипедов. До сентября в Харькове планируют открыть еще шесть точек. Всего в течение пяти лет планируется открыть около 120 станций муниципального велопроката.



С подробной информацией о местах, где установлены станции велопроката, можно ознакомиться на сайте компании. Кроме пл. Конституции с сегодняшнего дня услугой можно воспользоваться также на пл. Свободы (ст. м. «Госпром»), на ст. м. «Научная» (возле «Макдональдса»), на ул. 23 Августа (памятник Воину-освободителю), а также у входа в Центральный парк культуры и отдыха им. Горького.

Представители «НекстБайк Украина» отмечают, что велосипеды надежны и рассчитаны на интенсивные нагрузки. Однако в случае, если все же двухколесный транспорт сломается, клиент может оставить его на ближайшей станции велопроката или позвонить на горячую линию компании, и представители сервисной службы приедут и заберут его. При этом сотрудники компании будут ежедневно проверять исправность транспорта.



Справка. Компания «НекстБайк Украина» («NextBike Ukraine») - официальный представитель немецкой компании «NextBike», которая работает в 60 странах. В Украине муниципальный велопрокат уже запустили во Львове и Киеве, на очереди - Одесса и Винница.