23.08.2018 19:18

Завтра в Харькове будет ограничено движение в начале Московского проспекта

С 23 00 24 августа движение транспорта на перекрестке пр. Московский - Харьковская набережная - ул. Кооперативная - пер. Армянский - пер. Кузнечный будет изменено



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайных путей на проспекте.



С 23:00 24 августа до завершения работ изменится путь следования автобусов №241э, 272э, которые будут объезжать закрытый участок следующим образом (при движении в сторону ст. м. «Киевская»): пр. Московский - пл. Фейербаха - пер. Фейербаха - ул. Шевченко и далее по маршруту.



С 23:00 24 августа до завершения работ будет запрещено движение трамваев по пр. Московскому, на участке от пл. Защитников Украины до пл. Конституции, пл. Конституции, пл. Павловской, на участке от пл. Конституции до ул. Университетской. В связи с этим, движение трамваев будет организовано следующим образом:



№5: ул. Одесская - пр. Героев Сталинграда - ул. Морозова - ул. Плехановская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Кошкина - парк Машиностроителей - ул. Морозова - пр. Московский - пл. Защитников Украины - ул. Молочная - ул. Плехановская - ул. Морозова - пр. Героев Сталинграда - ул. Одесская;



№6: 602 м/р - Салтовское шоссе - ул. Академика Павлова - пр. Московский - ул. Кошкина - ул. Плехановская - ул. Молочная - ул. Гольдберговская - пер. Рыбасовский - ул. Грековская - ул. Университетская - пл. Сергиевская - ул. Полтавский Шлях - Южный вокзал;



(в обратном направлении): Южный вокзал - ул. Евгения Котляра - ул. Полтавский Шлях - пл. Сергиевский - ул. Университетская - ул. Грековская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины (Конный рынок) - пр. Московский - ул. Академика Павлова - Салтовское шоссе - 602 м/р.