Главная Новости Дороги и транспорт Внимание! В понедельник изменят маршруты автобус №18э и троллейбус №1
23.08.2018  19:49   

Внимание! В понедельник изменят маршруты автобус №18э и троллейбус №1

Изменения связаны с запрещением движения транспорта через разворотный круг по проспекту Героев Сталинграда.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, будет ремонтироваться асфальтобетонное покрытия по пр. Героев Сталинграда.

На этот период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.

Также с 9:00 до 17:00 27 августа автобус №18э будет осуществлять разворот на перекрестке пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау.

Кроме того, с 9:30 до 15:00 27 августа троллейбус №1 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Ст. м. «Дворец спорта» - пр. Петра Григоренко - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».

Источник:   Городской совет
 Тэги:  транспорт, харьков, изменения маршрутов, автобус, троллейбус
 
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