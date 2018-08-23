23.08.2018 19:49

Внимание! В понедельник изменят маршруты автобус №18э и троллейбус №1

Изменения связаны с запрещением движения транспорта через разворотный круг по проспекту Героев Сталинграда.



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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, будет ремонтироваться асфальтобетонное покрытия по пр. Героев Сталинграда.



На этот период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.



Также с 9:00 до 17:00 27 августа автобус №18э будет осуществлять разворот на перекрестке пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау.



Кроме того, с 9:30 до 15:00 27 августа троллейбус №1 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Ст. м. «Дворец спорта» - пр. Петра Григоренко - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».