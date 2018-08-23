Внимание! В понедельник изменят маршруты автобус №18э и троллейбус №1

Изменения связаны с запрещением движения транспорта через разворотный круг по проспекту Героев Сталинграда.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, будет ремонтироваться асфальтобетонное покрытия по пр. Героев Сталинграда.
На этот период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне.
Также с 9:00 до 17:00 27 августа автобус №18э будет осуществлять разворот на перекрестке пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау.
Кроме того, с 9:30 до 15:00 27 августа троллейбус №1 будет курсировать по измененному маршруту: разворотный круг «Ст. м. «Дворец спорта» - пр. Петра Григоренко - пр. Героев Сталинграда – разворотный круг «Ул. Одесская».
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: