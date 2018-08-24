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24.08.2018  10:17   

Движение по улице Олеся Гончара закрыто до конца месяца

Это связано с увеличением объема работ по замене участка теплосетей.


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Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участках от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской и от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено до 31 августа.

На этот период движение транспорта осуществляется по прилегающим улицам – Маяковского и Веснина.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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