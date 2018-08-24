Движение по улице Олеся Гончара закрыто до конца месяца

Это связано с увеличением объема работ по замене участка теплосетей.
Движение транспорта по ул. Олеся Гончара, на участках от ул. Мироносицкой до ул. Чернышевской и от ул. Чернышевской до ул. Алчевских, запрещено до 31 августа.
На этот период движение транспорта осуществляется по прилегающим улицам – Маяковского и Веснина.
День нестандартных решений. Воспользуйтесь этим, чтобы посмотреть на привычные вещи под новым углом. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Туманное утро сменит солнечный день, небо все время будет ясным. Без осадков.
Сегодня харьковские парки, скверы, площади и просто дворики превратятся в праздничные площадки – День города бывает только раз в году.
влажн.:
давл.:
ветер: