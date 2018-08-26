26.08.2018 12:20
В Харькове и пригороде продолжает гореть сухостой, камыш и мусор
За прошедшие сутки пожарными было ликвидировано 42 пожара в экосистемах.
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Как сообщает ГУ ГСЧС в Харковской области, за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 42 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.
При этом почти каждый четвертый из них (11 возгораний) произошел в Харькове.
Общая площадь пожаров составила более 12 га. Было повреждено 2 хозяйственные постройки и крыша жилого дома. Жертв и пострадавших нет.
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.
Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности. Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары.
Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».