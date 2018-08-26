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26.08.2018  12:20   

В Харькове и пригороде продолжает гореть сухостой, камыш и мусор

За прошедшие сутки пожарными было ликвидировано 42 пожара в экосистемах.


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Как сообщает ГУ ГСЧС в Харковской области, за прошедшие сутки подразделения Службы спасения совершили 42 выезда на тушение сухой травы, хвойной подстилки, листья, камыша и мусора.  
 
При этом почти каждый четвертый из них (11 возгораний) произошел в Харькове.  
 
Общая площадь пожаров составила более 12 га.  Было повреждено 2 хозяйственные постройки и крыша жилого дома.  Жертв и пострадавших нет.
 
Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области в очередной раз призывает граждан строго соблюдать правила пожарной безопасности вблизи лесных массивов и на открытых территориях.  
 
Ведь чаще всего, пожары в природных экосистемах возникают в результате человеческой халатности и невнимательности.  Масштабные возгорания могут иметь негативные последствия как для окружающей среды, так и для людей: вызвать пожара жилых зданий, уничтожить линии электропередач, газо- и нефтепроводов, лесных насаждений.
 
Помните, что только высокая культура обращения с огнем, соблюдение правил пожарной безопасности избавит вас от беды и страдания, которые приносят пожары.  
 
Будьте бдительны и в случае возникновения пожара немедленно звоните по телефону Службы спасения «101».
Источник:   ГУ ГСЧС в Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков, сухостой, камыш, мусор, листья
 
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