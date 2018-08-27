27.08.2018 10:10

28 августа в центре Харькова проведут Крестный ход: изменится движение транспорта

По маршруту движения крестного хода будет ограничено движение транспорта - сообщили в городской диспетчерской службе.



// крестный ход

По данным службы, в связи с проведением Крестного хода от Свято-Успенского собора до Свято-Покровского мужского монастыря с 10:30 до 11:00 28 августа будет запрещено движение транспортных средств по маршруту проведения шествия: спуск Соборный - ул. Университетская на участке от ул. Университетского к Бурсацкого спуска.

Также с 10:30 до 11:00 будет изменен маршрут автобусов:

- №№20е, 78, 217э: высадка / посадку будут осуществлять на площади Конституции. Движение в обратном направлении (в сторону до площади Свободы) будет осуществляться после разворота на перекрестке площади Конституции и ул. пушкинской;

- №202: - ул. Сумская - площадь Конституции - майдан Павловский -майдан Сергиевский - ул. Клочковская - спуск Соборности - майдан Благовещенский и далее по маршруту;

- №№218е, 219Е, 249, 251э (в сторону ул. Спартаковского): ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Квиты - Основьяненко - пер. Спартаковский;

- 238 (в сторону ул. Спартаковского): ул. Благовещенская - площадь Благовещенский - спуск Соборный - ул. Клочковская - площадь Сергиевский - майдан Павловский - ул. Университетская - пер. Университетский - ул. Цветки - Основьяненко - пер. Спартаковский;

- №№241е, 272: - ул. Армянский - площадь Конституции - пер. Мечникова - ул. Пушкинская - ул. Чернышевская - ул. Марьяненко - ул. Гоголя - площадь Театральная - ул. Грабовского - ул. Рымарская - пер. Мечникова и далее по маршруту.

Кроме того, с 10:00 до 11:00 запрещается движение троллейбусов по спуску Соборному, ул. Университетской, ул. Спартаковская, площади Конституции.

Троллейбус №11 будет курсировать следующим образом: ЖК "просп. Дзюбы" - ул. Ново-Баварский - ул. Китаенко - пр. Любви Малой - ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская - майдан Благовещенский - ул. Коцарская и далее по маршруту.