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27.08.2018  12:28   

Ремонт трамвайных путей на Большой Панасовской продлили до 15 сентября

Ранее движение транспорта по ул. Большой Панасовской планировалось возобновить 31 августа.


// gortransport.kharkov.ua

В связи с продлением сроков капитального ремонта трамвайных путей движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, запрещено до 15 сентября.

На этот период автобус №303э курсирует так: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский и далее по маршруту.

Также до 15 сентября по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено движение трамваев. В связи с этим, маршруты двух трамваев изменились следующим образом:

№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;

№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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