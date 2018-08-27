27.08.2018 12:28

Ремонт трамвайных путей на Большой Панасовской продлили до 15 сентября

Ранее движение транспорта по ул. Большой Панасовской планировалось возобновить 31 августа.



// gortransport.kharkov.ua

В связи с продлением сроков капитального ремонта трамвайных путей движение транспорта по улице Большой Панасовской, на участке от переулка Лосевского до улицы Евгения Котляра, запрещено до 15 сентября.

На этот период автобус №303э курсирует так: ул. Евгения Котляра – ул. Чеботарская – пер. Пискуновский и далее по маршруту.



Также до 15 сентября по ул. Большой Панасовский, на участке от ул. Евгения Котляра до пер. Лосевского, пер. Лосевскому, проезду Рогатинскому запрещено движение трамваев. В связи с этим, маршруты двух трамваев изменились следующим образом:



№12: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – спуск Клочковский – пр. Независимости – ул. Тринклера – ул. Маяковского – ул. Мироносицкая – пл. Первого Мая – ул. Сумская – Белгородское шоссе – Лесопарк;



№20: Южный вокзал – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – Новоивановский мост – ул. Клочковская – пр. Победы.