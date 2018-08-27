27.08.2018 17:04

Возле Каравана на Салтовке на день запретят движение траспорта

Движение транспорта по улице Балавенского, на перекрестке с улицей Героев Труда при движении в сторону улицы Барабашова, будет запрещено с 22:00 29 августа.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда, движение будет закрыто до завершения работ.



Также с 22:00 29 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова и ул. Шевченко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.