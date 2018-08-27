Возле Каравана на Салтовке на день запретят движение траспорта

Движение транспорта по улице Балавенского, на перекрестке с улицей Героев Труда при движении в сторону улицы Барабашова, будет запрещено с 22:00 29 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией трамвайного переезда, движение будет закрыто до завершения работ.
Также с 22:00 29 августа будет запрещено движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова и ул. Шевченко до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».
В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.
Звезды будут склонять к быстрым решениям. С одной стороны, хорошо, когда вопросы решаются на лету, с другой же – очень велик риск впопыхах совершить ошибку.
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По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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