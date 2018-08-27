27.08.2018 17:20

Рост розничной продажи экстра-бензина на Харьковщине соревнуется с ростом продаж авто-газа

Продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС Харьковской области в июле 2018 – отчет облстата



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В Харьковской области в июле 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 510 единиц, из них 13 - АГНКС. За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 468,2 млн.грн, из которой 214,8 млн.грн (45,9%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного, 128 200 000 .грн (27,4%) - от продажи дизельного топлива, 121,7 млн.грн (26%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и 3,5 млн.грн (0,7%) - от продажи природного газа сжиженного или в газообразном состоянии (метана).

Розничная продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС

Объем розничных продаж в июле 2018 Розничная продажа в июле 2018, тис.грн т в % к Июню 2018 Июлю 2017 Бензин моторный 5590,2 103,5 98,3 214816,3 в том числе: марка А-80 8,7 116,0 45,1 306,5 марка А-92 2071,3 102,9 84,1 76168,8 марка А-95 3347,7 103,6 107,4 133153,7 марка А-98 29,0 112,0 … 1306,5 топлив моторных смесевых (С содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и больше) 133,5 108,5 … 3880,8 Газойли (дизельное топливо) 4012,0 106,1 115,6 128221,6 Пропан и бутан сжиженные 4998,7 101,5 112,3 121665,5 Газ природный сжиженный или метана 156,3 104,0 87,0 3500,8

Бензина моторного было реализовано 5,6 тыс.т, что на 1,7% меньше, чем в июле 2017, дизельного топлива - 4,0 тыс.т (на 15,6% больше), пропана и бутана сжиженных -5,0 тыс.т (на 12,3% больше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,2 тыс.т (на 13% меньше).

В объеме реализованного бензина 59,9% приходилось на продажу бензина марок А-95, 37,1% - А-92.

Кроме того, в июле 2018 оптовый товарооборот от продажи субъектам хозяйствования светлых нефтепродуктов и газа для осуществления ими хозяйственной деятельности по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 136,6 млн.грн, из которого 71, 1 млн.грн (52%) - продажа газойля (топлива дизельного), 38,5 млн.грн (28,2%) - бензина моторного. Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,3 тыс.т, бензина моторного - 1,0 тыс.т.