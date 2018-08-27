Рост розничной продажи экстра-бензина на Харьковщине соревнуется с ростом продаж авто-газа

Продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС Харьковской области в июле 2018 – отчет облстата
В Харьковской области в июле 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 510 единиц, из них 13 - АГНКС. За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 468,2 млн.грн, из которой 214,8 млн.грн (45,9%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного, 128 200 000 .грн (27,4%) - от продажи дизельного топлива, 121,7 млн.грн (26%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и 3,5 млн.грн (0,7%) - от продажи природного газа сжиженного или в газообразном состоянии (метана).
Розничная продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС
|
|
Объем розничных продаж в июле 2018
|
Розничная продажа
в июле 2018,
тис.грн
|
т
|
в % к
|
Июню
2018
|
Июлю
2017
|
Бензин моторный
|
5590,2
|
103,5
|
98,3
|
214816,3
|
в том числе:
|
|
|
|
|
марка А-80
|
8,7
|
116,0
|
45,1
|
306,5
|
марка А-92
|
2071,3
|
102,9
|
84,1
|
76168,8
|
марка А-95
|
3347,7
|
103,6
|
107,4
|
133153,7
|
марка А-98
|
29,0
|
112,0
|
…
|
1306,5
|
топлив моторных смесевых (С содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и больше)
|
133,5
|
108,5
|
…
|
3880,8
|
Газойли (дизельное топливо)
|
4012,0
|
106,1
|
115,6
|
128221,6
|
Пропан и бутан сжиженные
|
4998,7
|
101,5
|
112,3
|
121665,5
|
Газ природный сжиженный или метана
|
156,3
|
104,0
|
87,0
|
3500,8
Бензина моторного было реализовано 5,6 тыс.т, что на 1,7% меньше, чем в июле 2017, дизельного топлива - 4,0 тыс.т (на 15,6% больше), пропана и бутана сжиженных -5,0 тыс.т (на 12,3% больше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,2 тыс.т (на 13% меньше).
В объеме реализованного бензина 59,9% приходилось на продажу бензина марок А-95, 37,1% - А-92.
Кроме того, в июле 2018 оптовый товарооборот от продажи субъектам хозяйствования светлых нефтепродуктов и газа для осуществления ими хозяйственной деятельности по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 136,6 млн.грн, из которого 71, 1 млн.грн (52%) - продажа газойля (топлива дизельного), 38,5 млн.грн (28,2%) - бензина моторного. Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,3 тыс.т, бензина моторного - 1,0 тыс.т.
|
Средние цены на горючее на 27.08.2018 (Харьковская обл.)
|
Вид топлива
|
Цена (грн.)
|
Бензин А-95 премиум
|
30,97
|
0.00
|
0%
|
Бензин А-95
|
29,08
|
0.02
|
0.065%
|
Бензин А-92
|
28,11
|
0.02
|
0.067%
|
Дизельное топливо
|
27,01
|
0.02
|
0.090%
|
Газ автомобильный
|
13,98
|
0.00
|
0%
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