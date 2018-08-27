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27.08.2018  17:20   

Рост розничной продажи экстра-бензина на Харьковщине соревнуется с ростом продаж авто-газа

Продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС Харьковской области в июле 2018 – отчет облстата


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Автозаправка

В Харьковской области в июле 2018 сеть автозаправочных станций (далее - АЗС) насчитывала 510 единиц, из них 13 - АГНКС. За этот период через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов и газа на общую сумму 468,2 млн.грн, из которой 214,8 млн.грн (45,9%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного, 128 200 000 .грн (27,4%) - от продажи дизельного топлива, 121,7 млн.грн (26%) - от продажи пропана и бутана сжиженных и 3,5 млн.грн (0,7%) - от продажи природного газа сжиженного или в газообразном состоянии (метана).

Розничная продажа светлых нефтепродуктов и газа через АЗС

 

Объем розничных продаж в июле 2018

Розничная продажа

в июле 2018,

тис.грн

т

в % к

Июню

2018

Июлю

2017

Бензин моторный

5590,2

103,5

98,3

214816,3

в том числе:

 

 

 

 

марка А-80

8,7

116,0

45,1

306,5

марка А-92

2071,3

102,9

84,1

76168,8

марка А-95

3347,7

103,6

107,4

133153,7

марка А-98

29,0

112,0

1306,5

топлив моторных смесевых (С содержанием спиртов, биоэтанола или их смесей от 5% и больше)

133,5

108,5

3880,8

Газойли (дизельное топливо)

4012,0

106,1

115,6

128221,6

Пропан и бутан сжиженные

4998,7

101,5

112,3

121665,5

Газ природный сжиженный или метана

156,3

104,0

87,0

3500,8

Бензина моторного было реализовано 5,6 тыс.т, что на 1,7% меньше, чем в июле 2017, дизельного топлива - 4,0 тыс.т (на 15,6% больше), пропана и бутана сжиженных -5,0 тыс.т (на 12,3% больше), газа природного сжиженного или в газообразном состоянии (метана) - 0,2 тыс.т (на 13% меньше).

 В объеме реализованного бензина 59,9% приходилось на продажу бензина марок А-95, 37,1% - А-92.

Кроме того, в июле 2018 оптовый товарооборот от продажи субъектам хозяйствования светлых нефтепродуктов и газа для осуществления ими хозяйственной деятельности по безналичному расчету (по заключенным договорам) через специально организованную сеть АЗС составил 136,6 млн.грн, из которого 71, 1 млн.грн (52%) - продажа газойля (топлива дизельного), 38,5 млн.грн (28,2%) - бензина моторного. Объем оптовых продаж дизельного топлива составил 2,3 тыс.т, бензина моторного - 1,0 тыс.т.

Средние цены на горючее на 27.08.2018 (Харьковская обл.)

Вид топлива

Цена (грн.)

Бензин А-95 премиум

30,97

0.00

0%

Бензин А-95

29,08

0.02

0.065%

Бензин А-92

28,11

0.02

0.067%

Дизельное топливо

27,01

0.02

0.090%

Газ авто­мобильный

13,98

0.00

0%

 

 

Тэги:  бензин, стоимость. заправка, харьков, статистика
 
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