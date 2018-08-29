29.08.2018 08:25

На детской железной дороги в Харькове выбирали «Мистера Малая Южная»

На днях на детской железной дороги «Малая Южная» впервые состоялся конкурс талантов и профессионального мастерства «Мистер Малая Южная».



// Детская железная дорога

Цель конкурса - выявление талантливых, целеустремленных и амбициозных воспитанников, которые искренне увлечены не только по железной дороге, но и творчеством во всех проявлениях. За звание «Мистер Малая Южная» соревновались шесть ребят, однако проигравших не было, ведь количество номинаций соответствовало количеству участников. Кроме того, каждое изменение подготовила концертные номера на поддержку своих конкурсантов.