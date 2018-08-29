На детской железной дороги в Харькове выбирали «Мистера Малая Южная»

На днях на детской железной дороги «Малая Южная» впервые состоялся конкурс талантов и профессионального мастерства «Мистер Малая Южная».
Цель конкурса - выявление талантливых, целеустремленных и амбициозных воспитанников, которые искренне увлечены не только по железной дороге, но и творчеством во всех проявлениях. За звание «Мистер Малая Южная» соревновались шесть ребят, однако проигравших не было, ведь количество номинаций соответствовало количеству участников. Кроме того, каждое изменение подготовила концертные номера на поддержку своих конкурсантов.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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