ЮЖД усиливает борьбу с расхитителями

За прошедшую неделю службой военизированной охраны регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» было зафиксировано семь случаев краж имущества и материальных ценностей железнодорожного транспорта, из них раскрыто два случая и задержаны четыре злоумышленники.
Для предотвращения части краж железнодорожники решили соорудить антивандальные сооружения, скрывающие от вандалов наиболее уязвимые приборы, обеспечивающие безопасность движения.
Безлюдовский участок Харьковского территориального управления филиала "БМЭС" в этом году получил заказ на производство 700 железобетонных саркофагов для железнодорожных дроссель-трансформаторов. Об этом пишет Железнодорожный информационный портал. Более трети ограждающих конструкций уже изготовлено.
Как уточнили железнодорожники, в отличие от металлического, железобетонный саркофаг дешевле и надежнее. Повредить его можно только с помощью бульдозера. По цене нового дроссель-трансформатора можно изготовить шесть железобетонных коробов.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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