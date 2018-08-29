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29.08.2018  09:10   

ЮЖД усиливает борьбу с расхитителями

За прошедшую неделю службой военизированной охраны регионального филиала «Юго-Западная железная дорога» ОАО «Укрзализныця» было зафиксировано семь случаев краж имущества и материальных ценностей железнодорожного транспорта, из них раскрыто два случая и задержаны четыре злоумышленники.


// короба над ж/д дросселями

Для предотвращения части краж железнодорожники решили соорудить антивандальные сооружения, скрывающие от вандалов наиболее уязвимые приборы, обеспечивающие безопасность движения.

Безлюдовский участок Харьковского территориального управления филиала "БМЭС" в этом году получил заказ на производство 700 железобетонных саркофагов для железнодорожных дроссель-трансформаторов. Об этом пишет Железнодорожный информационный портал.  Более трети ограждающих конструкций уже изготовлено.

Как уточнили железнодорожники, в отличие от металлического, железобетонный саркофаг дешевле и надежнее. Повредить его можно только с помощью бульдозера. По цене нового дроссель-трансформатора можно изготовить шесть железобетонных коробов.

Тэги:  краж, пути, вандалы, харьков, строители, саркофаги
 
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