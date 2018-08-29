С начала года харьковчане уплатили 97,2 млн. грн транспортного налога

Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER, RANGE ROVER – сообщили на сайте региональной налоговой службы.
В течение января-июля 2018 владельцы элитных автомобилей уплатили в местные бюджеты 97,2 млн грн транспортного налога. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма уплаченного налога выросла на 55,2. грн., или более чем 2,3 раза.
Чаще всего физические лица платили транспортный налог за автомобили таких марок, как MERCEDES-BENZ, BMW, LEXUS, AUDI, LAND ROVER RANGE ROVER.
В 2017 году за элитные машины в бюджеты было уплачено 132,2 млн. грн. транспортного налога с физических лиц.
Напомним, что объектом налогообложения транспортным налогом являются легковые автомобили, с года выпуска которых прошло не более пяти лет (включительно) и среднерыночная стоимость которых составляет более 375 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года ( в 2018 году - более 1 390 000 грн).
Ставка транспортного налога составляет 25 000 гривен в год.
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