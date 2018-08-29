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29.08.2018  16:30   

Движение в начале Московского проспекта будет закрыто еще два месяца

Движение транспорта на Московском проспекте, на участке от площади Конституции до Харьковской набережной, запрещено до 20 октября.


// Городской Дозор

Ранее планировалось возобновить движение на данном участке 31 августа.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, перенос даты открытия движения связан с продлением сроков выполнения реконструкции этого участка Московского проспекта.

Напомним, на время работ объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам. Также двустороннее движение транспорта организовано в пер. Слесарном, на участке от пр. Московского до ул. Короленко, и по пер. Короленко, на участке от пер. Армянского до пр. Московского и от пр. Московского до ул. Короленко.

Также на этот период изменили свои маршруты ряд автобусов и трамваев.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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