Движение в начале Московского проспекта будет закрыто еще два месяца

Движение транспорта на Московском проспекте, на участке от площади Конституции до Харьковской набережной, запрещено до 20 октября.
Ранее планировалось возобновить движение на данном участке 31 августа.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, перенос даты открытия движения связан с продлением сроков выполнения реконструкции этого участка Московского проспекта.
Напомним, на время работ объезд закрытого участка осуществляется по прилегающим улицам. Также двустороннее движение транспорта организовано в пер. Слесарном, на участке от пр. Московского до ул. Короленко, и по пер. Короленко, на участке от пер. Армянского до пр. Московского и от пр. Московского до ул. Короленко.
Также на этот период изменили свои маршруты ряд автобусов и трамваев.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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