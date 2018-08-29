Движение по оживленной салтовской трассе будет ограничено до конца года

Движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от пр. Московского до ул. Леся Сердюка, и по ул. Леся Сердюка, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Натальи Ужвий, ограничивается с 8:00 до 17:00 с 30 августа по 31 декабря.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами, которые проводит СКП «Харьковзеленстрой».
На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.
Напомним, с 22:00 29 августа будет запрещено движение транспорта по улице Баланевского, на перекрестке с улицей Героев Труда при движении в сторону улицы Барабашова. В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.
Подавляющее большинство людей сегодня будет ощущать подспудное внутреннее напряжение или же странное желание, как в сказке, сделать то, не знаю что, и пойти туда, не знаю куда.
Ясная погода ожидается в Харькове утром и вечером, а днем небо могут затянуть облака, но ненадолго. Без осадков.
Сегодня православные празднуют перенесение из Едессы в Константинополь Нерукотворного Образа Иисуса Христа, которое произошло в 944 году.
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