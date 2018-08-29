Главная Новости Дороги и транспорт Движение по оживленной салтовской трассе будет ограничено до конца года
29.08.2018  18:30   

Движение по оживленной салтовской трассе будет ограничено до конца года

Движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от пр. Московского до ул. Леся Сердюка, и по ул. Леся Сердюка, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Натальи Ужвий, ограничивается с 8:00 до 17:00 с 30 августа по 31 декабря.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами, которые проводит СКП «Харьковзеленстрой».

На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.

Напомним, с  22:00 29 августа будет запрещено движение транспорта по улице Баланевского, на перекрестке с улицей Героев Труда при движении в сторону улицы Барабашова. В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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