29.08.2018 18:30

Движение по оживленной салтовской трассе будет ограничено до конца года

Движение транспорта по ул. Академика Павлова, на участке от пр. Московского до ул. Леся Сердюка, и по ул. Леся Сердюка, на участке от ул. Академика Павлова до ул. Натальи Ужвий, ограничивается с 8:00 до 17:00 с 30 августа по 31 декабря.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с работами, которые проводит СКП «Харьковзеленстрой».



На этот период движение транспорта будет осуществляться по свободной от выполнения работ полосе.



Напомним, с 22:00 29 августа будет запрещено движение транспорта по улице Баланевского, на перекрестке с улицей Героев Труда при движении в сторону улицы Барабашова. В связи с этим трамваи №16 и 26 ходить не будут.