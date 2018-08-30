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30.08.2018  08:35   

По улице Полтавский Шлях ограничивается движение транспорта

В связи с необходимостью проведения КП «Дорремстрой» ремонта асфальтобетонного покрытия по ул. Полтавский Шлях на участке от ул. Петра Болбочана до ул. Холодногорской меняется маршрут движения автобусов


http://misto.kh.ua
маршрут 302

 С 08.00 до 17.00 30 августа 2018 изменяется путь следования автобусных маршрутов общего пользования и будет осуществляться объезд закрытого участка ул. Полтавский Шлях следующим образом: 
(полоса движения в сторону к центру, заезд в терминал закрыто)
- изменяется конечная остановка автобусных маршрутов №№3, 25 75Е, 209е,220е, 237е и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров в пер. Пермском, а также изменяется путь следования до конечной и с конечной остановки по ул. Пермском следующим образом: - ул. Дудинская - Григорьевское шоссе - ул. Пермский. 
- изменяется конечная остановка автобусных маршрутов №№34е, 67е и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров в пер. Пермском, а также изменяется путь следования до конечной и с конечной остановки по ул. Пермском следующим образом: - Григорьевское шоссе - ул. Пермский. 
- изменяется конечная остановка автобусных маршрутов №№2е, 299е и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров в пер. Пермском, а также изменяется путь следования до конечной и с конечной остановки по ул. пермском:
- ул. Холодногорская - ул. Дудинская - Григорьевское шоссе - ул. Пермский. 
- изменяется конечная остановка автобусных маршрутов №№43е, 56 и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров в пер. Пермском, а также изменяется путь следования до конечной и с конечной остановки по ул. Пермском следующим образом: 
в направлении ст. м. «Холодная гора»: 
- ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинская - Григорьевское шоссе - ул. Пермский. 
в направлении в район Залютино: 
- ул. Пермский - Григорьевское шоссе - ул. Победителей и далее по маршруту.
- изменяется конечная остановка автобусного маршрута №№244е, двести восемьдесят второй, триста второй и будет осуществляться высадка и посадка пассажиров в пер. Пермском, а также изменяется путь следования до конечной и с конечной остановки по ул. Пермском следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Петра Болбочана - Григорьевское шоссе - ул. Пермский. 
при движении в сторону к центру города 
- изменяется путь следования автобусных маршрутов №№254е, двести пятьдесят восьмой следующим образом: - ул. Полтавский Шлях - ул. Дудинская - Григорьевское шоссе - ул. Петра Болбочана - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту. 
- изменяется путь следования автобусного маршрута №11е следующим образом: 
- Григорьевское шоссе - ул. Петра Болбочана - ул. Полтавский Шлях и далее по маршруту.

Тэги:  автобус, изменение маршрута, харьков, ремонт
 
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