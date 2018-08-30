30.08.2018 10:36

Военизированная охрана отчиталась о работе с любителями ходить по ж/д путям

Участившиеся случаи травматизма по вине пешеходов на железнодорожных путях вынудили руководство ЮЖД прибегнуть к усилению борьбы с нарушителями.



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предупреждение об опасности на стихийном переходе

Харьковчан потрясла недавняя смерть жителя с. Пересечное, который решил посидеть на путях и был сбит электропоездом сообщением «Золочев-Харьков». После этого движение поездов было остановлено более чем на 1 час. К сожалению данный случай оказался не последним.

29 августа "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Харькова сообщил о проишествии, когда под мостом на Московском проспекте поезд сбил мужчину 44 лет.

За нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, оперативными группами военизированной охраны проводятся усиленные отработки в часы пик мест стихийных переходов граждан через железнодорожные пути.

С начала месяца задержано и оштрафовано 30 человек. Сумма штрафа составляет 1020 грн.