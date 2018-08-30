Главная Новости Дороги и транспорт Военизированная охрана отчиталась о работе с любителями ходить по ж/д путям
30.08.2018  10:36   

Военизированная охрана отчиталась о работе с любителями ходить по ж/д путям

Участившиеся случаи травматизма по вине пешеходов на железнодорожных путях вынудили руководство ЮЖД прибегнуть к усилению борьбы с нарушителями.


volyn24.com
предупреждение об опасности на стихийном переходе

Харьковчан потрясла недавняя смерть жителя с. Пересечное, который решил посидеть на путях и был сбит электропоездом сообщением «Золочев-Харьков». После этого движение поездов было остановлено более чем на 1 час. К сожалению данный случай оказался не последним.

29 августа "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Харькова сообщил о  проишествии, когда под мостом на Московском проспекте поезд сбил мужчину 44 лет.

За нарушение правил, установленных на железнодорожном транспорте, оперативными группами военизированной охраны проводятся усиленные отработки в часы пик мест стихийных переходов граждан через железнодорожные пути. 

С начала месяца задержано и оштрафовано 30 человек. Сумма штрафа составляет 1020 грн.

Тэги:  травма, харьков, пути, поезд, штраф
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.08 Криминал и происшествия Харьковские патрульные спасли окровавленного человека 27.08 Экономика и промышленность Харьковских энергетиков проверили на «профригодность» и знание вопросов охраны труда 09.08 Спорт Драма во время матча харьковчанки Элины Свитолиной (ВИДЕО)
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 