Дорогу на Даниловку будут асфальтировать: движение затруднено

31 августа и 1 сентября с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Сидора Ковпака, на участке от ул. Семена Челюскина до ул. Народовластия.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Сидора Ковпака.
На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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