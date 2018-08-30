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30.08.2018  18:28   

Дорогу на Даниловку будут асфальтировать: движение затруднено

31 августа и 1 сентября с 8:00 до 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Сидора Ковпака, на участке от ул. Семена Челюскина до ул. Народовластия.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Сидора Ковпака.

На этот период будет организовано двустороннее движение транспорта по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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