На улице Генерала Удовиченко будет ограничено движение транспорта

Три дня продлится ремонт дороги.
С 8:00 до 17:00 31 августа, 1 и 3 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Генерала Удовиченко, на участке от дома №160 до ул. Леся Сердюка.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Генерала Удовиченко.
На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.
День плохо подходит для творчества, креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Утро в Харькове будет безоблачным, и до конца дня небо будет оставаться ясным. Без осадков.
30 августа объявлено Международным днем жертв насильственных исчезновений.
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