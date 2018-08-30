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30.08.2018  19:16   

На улице Генерала Удовиченко будет ограничено движение транспорта

Три дня продлится ремонт дороги.


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С 8:00 до 17:00 31 августа, 1 и 3 сентября будет ограничено движение транспорта по ул. Генерала Удовиченко, на участке от дома №160 до ул. Леся Сердюка.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом асфальтобетонного покрытия по ул. Генерала Удовиченко.

На время работ двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
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