С утра понедельника на два месяца закрывается проезд по улице Новопрудной

На улице будет идти ремонт проезжей части и тротуаров.
Движение транспорта по ул. Новопрудной, на участке от ул. Деревянко до пер. 23 Августа, будет запрещено с 7:00 3 сентября до 23:00 1 ноября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Новопрудной.
Пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Лето прощается с нами аномальной жарой: синоптики обещают до 34 градусов тепла днем, солнце и никаких осадков. Сохраняется очень высокая пожарная опасность
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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