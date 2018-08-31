31.08.2018 13:48

С утра понедельника на два месяца закрывается проезд по улице Новопрудной

На улице будет идти ремонт проезжей части и тротуаров.



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Движение транспорта по ул. Новопрудной, на участке от ул. Деревянко до пер. 23 Августа, будет запрещено с 7:00 3 сентября до 23:00 1 ноября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капитальным ремонтом проезжей части и тротуаров по ул. Новопрудной.



Пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.