C сентября харьковским школьникам начнут выдавать единые электронные билеты для льготного проезда

Об этом 31 августа сообщил директор Департамента инфраструктуры горсовета Сергей Дульфан. По его словам, карточки уже напечатаны. Льготный проезд для харьковских школьников в электротранспорте действует с 28 августа по 28 июня.
«С 2008 года было принято решение о предоставления льготы в виде реализации школьных проездных билетов, которые на тот момент стоили 15 гривен на один вид транспорта и 20 гривен на два вида транспорта, без ограничения количества поездок, – рассказал в июньском интервью директор Департамента транспорта и связи Сергей Дульфан. – Несмотря на неоднократное повышение стоимости проезда с 2008 года, депутаты принимали решение, о том, что стоимость постоянных билетов для наших младших харьковчан остается такой же, какой она была в 2008 году, просто увеличивается компенсация предприятиям электротранспорта».
«… 203 школы города заключили договор с «Харьковпасc», и 79 400 детей изъявили желание воспользоваться этой льготой. Это дети школьного возраста от 6 до 18 лет», – рассказал начальник отдела Департамента образования Харьковского городского совета Валерий Шепель.
Школьники, которые получат льготные билеты, смогут пользоваться троллейбусом и трамваем, как отметили в Департаменте транспорта, без ограничений в количестве поездок. Но важно помнить и детям и взрослым, что действие этих билетов имеет определенные ограничения.
«С 28 августа по 28 июня, то есть в период учебного сезона, школы по заявкам родителей приобретают постоянные билеты по установленной стоимости, и проезд школьников осуществляется на основании этих постоянных билетов. Безбилетный билет у нас запрещен, вы знаете, действующим законодательством. В период школьных каникул, то есть июль и август месяц, данная льгота не предусмотрена», – пояснил Сергей Дульфан.
С 1 октября льготные билеты начнут выдавать студентам. Всем остальным льготникам выдача Е-tiket откроется с 1 ноября.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажн.:
давл.:
ветер: