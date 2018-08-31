31.08.2018 14:56

Запуск E-ticket в метрополитене отложили на два месяца

Задержка связана с изменением законодательства и изъятия из обращения мелких купюр.



// city.kharkov.ua

Систему электронного билета «E-ticket» в наземном городском электротранспорте и метрополитене планируют запустить с 1 ноября, сообщил директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан.



По его словам, задержка с запуском системы «E-ticket» была вызвана изменениями в законодательстве, в частности, в порядке выдачи льготных проездных карт, который возложен на органы социальной защиты населения, квотированием количества льготных поездок, а также выводом из обихода мелких купюр. Поэтому появилась необходимость внести изменения в технические требования для терминалов оплаты и валидаторов.



«Еще один фактор обусловлен тем, что были введены новые требования в метрополитене, согласно которым необходимо ввести двойной контроль за транзакциями. Учитывая, что мы имеем дело с бюджетными средствами, порядок их использования предусматривает наличие контроля. То есть для работы каждого терминала и валидатора в подземном транспорте появилась необходимость установки двух линий связи - одна из них будет обслуживать блок, установленный в метрополитене для контроля за транзакциями, а вторая линия будет направляться на сервер инвестора, где происходит обработка транзакций для расчета с перевозчиками», - отметил Сергей Дульфан.



По его словам, на сегодняшний день необходимые сети проложены на 10 станциях метро, на остальных работы продолжаются. Кроме того, новыми валидаторами оборудовали уже 10 станций подземки, 71 терминал установлен в вестибюлях метро, еще 20 – в переходах. Чтобы избежать сбоев в период перехода на систему электронного билета, в подземке будут работать одновременно новые и старые терминалы пополнения.



«На первом этапе мы оснащаем два терминала для пропуска по новым картам - они у нас сегодня загружены под платные поездки. По мере выдачи льготных карт будет увеличиваться доля валидаторов под новые карточки и уменьшаться под старые», - подчеркнул Сергей Дульфан.



Отметим, что для пополнения карт для проезда в наземном городском электротранспорте по городу уже установлено 166 терминалов. По словам Сергея Дульфана, сегодня до 45% поездок в наземном городском электротранспорте оплачивается электронными картами. Всего планируется установить до 200 терминалов для наземного транспорта и еще 200 - для подземного.



Полностью завершить все работы по переоснащению программного обеспечения и запустить систему единого электронного билета планируется к 1 ноября. При этом с 20 сентября начнется выдача льготных проездных карт для школьников, с 1 октября их начнут выдавать студентам, а с 1 ноября - всем остальным пассажирам льготных категорий.