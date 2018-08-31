31.08.2018 17:26

В выходные закроют движение в начале улицы Пушкинской

На фасаде дома №20 по площади Конституции будут устанавливать освещение.



// city.kharkov.ua

Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пер. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено с 5:00 1 сентября до 23:00 2 сентября.



При этом пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.



В связи с перекрытием движения будет изменен маршрут автобуса №89э, который будет объезжать закрытый участок следующим образом:



при движении в сторону пр. Гагарина: ул. Пушкинская – ул. Скрипника – ул. Сумская – пл. Конституции и далее по маршруту;



при движении в сторону ул. Веснина: пл. Конституции – ул. Сумская – пл. Театральная – ул. Пушкинская и далее по маршруту.