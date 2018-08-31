В выходные закроют движение в начале улицы Пушкинской

На фасаде дома №20 по площади Конституции будут устанавливать освещение.
Движение транспорта по ул. Пушкинской, на участке от пер. Короленко до пер. Мечникова, будет запрещено с 5:00 1 сентября до 23:00 2 сентября.
При этом пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям, расположенным в указанной зоне, будет обеспечен.
В связи с перекрытием движения будет изменен маршрут автобуса №89э, который будет объезжать закрытый участок следующим образом:
при движении в сторону пр. Гагарина: ул. Пушкинская – ул. Скрипника – ул. Сумская – пл. Конституции и далее по маршруту;
при движении в сторону ул. Веснина: пл. Конституции – ул. Сумская – пл. Театральная – ул. Пушкинская и далее по маршруту.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
влажн.:
давл.:
ветер: