Велогонка «Золотые колеса»: в воскресенье по Богдана Хмельницкого запретят движение транспорта

Движение транспорта по бул. Богдана Хмельницкого, на участке от пр. Московского до ул. Академика Филиппова, будет запрещено с 10:00 до 14:00 2 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с проведением всеукраинских открытых традиционных соревнований по велоспорту на шоссе «Золотые колеса-2018».
На время велогонки некоторые автобусы изменят свои маршруты следующим образом:
№15э: при движении от ст. м. «Академика Барабашова» будет разворачиваться перед бул. Богдана Хмельницкого;
№102э, 213: пр. Московский - ул. Архитектора Алешина - пр. Александровский и далее по маршруту.
Кроме того, с 9:30 до 14:00 2 сентября по бул. Богдана Хмельницкого будет запрещено движение троллейбусов, в связи с этим троллейбус №36 ходить не будет.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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