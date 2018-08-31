По улице Ткаченковской ограничивается движение транспорта

КП «Харьковские тепловые сети» проведет работы по монтажу трубопровода по улице Ткаченковской, на участке от улицы Кривоконевская до улицы Куриловского.
В связи с этим в субботу, 1 сентября, с 9:00 до 17:00 ограничивается движение транспорта по улице Ткаченковской, на участке от улицы Кривоконевская до улицы Куриловского.
Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.
Звезды обещают насыщенный эмоциями день. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать.
Осень в городе начнется только по календарю: синоптики по-прежнему обещают 30-градусная жару и полное отсутствие осадков.
С легкой подачи блогеров-«нумерологов», углядевших в числе 3108 английское слово «Blog», сегодня отмечается День блога.
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