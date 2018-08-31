31.08.2018 19:13

По улице Ткаченковской ограничивается движение транспорта

КП «Харьковские тепловые сети» проведет работы по монтажу трубопровода по улице Ткаченковской, на участке от улицы Кривоконевская до улицы Куриловского.



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В связи с этим в субботу, 1 сентября, с 9:00 до 17:00 ограничивается движение транспорта по улице Ткаченковской, на участке от улицы Кривоконевская до улицы Куриловского.

Объезд закрытого участка будет организован по свободной от проведения работ полосе.