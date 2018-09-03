03.09.2018 12:58

На три дня закроют часть проспекта Тракторостроителей: как будут ездить маршрутки

4, 5 и 6 сентября с 08:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по проспекту Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до улицы Краснодарской.



// gortransport.kharkov.ua

На данном участке будут асфальтировать дорогу, сообщили в Городской диспетчерской службе.



В указанный период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям расположенным в указанной зоне.

Остальной транспорт будет объезжать закрытый участок следующим образом: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Велозаводская – ул. Краснодарская.



Путь следования автобусных маршрутов общего пользования изменится следующим образом:



№№121е, 137, 204:

при движении в направлении пр. Юбилейного: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.

при движении в направлении пр. Московского: пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.



№24е:

при движении в направлении пр. Юбилейного: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе и далее по маршруту.

при движении в направлении пр. Московского: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.



№249:

при движении по направлению к Салтовскому шоссе: ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская и дальше по маршруту.

при движении в направлении пр. Льва Ландау: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская и дальше по маршруту.



№105:

при движении в направлении пр. Московского: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова (до пр. Тракторостроителей) – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.



№233:

при движении по направлению к Салтовскому шоссе: ул. Амосова (до пр. Тракторостроителей) – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе и далее по маршруту.