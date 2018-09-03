Главная Новости Дороги и транспорт На три дня закроют часть проспекта Тракторостроителей: как будут ездить маршрутки
03.09.2018  12:58   

На три дня закроют часть проспекта Тракторостроителей: как будут ездить маршрутки

4, 5 и 6 сентября с 08:00 до 17:00 запрещается движение транспорта по проспекту Тракторостроителей, на участке от Салтовского шоссе до улицы Краснодарской.


// gortransport.kharkov.ua

На данном участке будут асфальтировать дорогу, сообщили в Городской диспетчерской службе.

В указанный период будет обеспечен беспрепятственный пропуск специальных автомобилей оперативных служб к жилым и административным зданиям расположенным в указанной зоне.

Остальной транспорт будет объезжать закрытый участок следующим образом: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Велозаводская – ул. Краснодарская.

Путь следования автобусных маршрутов общего пользования изменится следующим образом:

№№121е, 137, 204:
при движении в направлении пр. Юбилейного: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.
при движении в направлении пр. Московского: пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.

№24е:
при движении в направлении пр. Юбилейного: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе и далее по маршруту.
при движении в направлении пр. Московского: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и далее по маршруту.

№249:
при движении по направлению к Салтовскому шоссе: ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова – ул. Медицинская и дальше по маршруту.
при движении в направлении пр. Льва Ландау: Салтовское шоссе – ул. Медицинская – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская и дальше по маршруту.

№105:
при движении в направлении пр. Московского: пр. Тракторостроителей – ул. Краснодарская – ул. Велозаводская – ул. Амосова (до пр. Тракторостроителей) – ул. Амосова – ул. Солнечная – ул. Краснодарская – пр. Тракторостроителей и дальше по маршруту.

№233:
при движении по направлению к Салтовскому шоссе: ул. Амосова (до пр. Тракторостроителей) – ул. Амосова – ул. Медицинская – Салтовское шоссе и далее по маршруту.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
01.09 Дороги и транспорт Велогонка «Золотые колеса»: в воскресенье по Богдана Хмельницкого запретят движение транспорта 31.08 Дороги и транспорт По улице Ткаченковской ограничивается движение транспорта 31.08 Дороги и транспорт В выходные закроют движение в начале улицы Пушкинской
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 