Улицу Чернышевскую на месяц закрыли для транспорта

Движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого, запрещено с 3 по 30 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.
На этот период объезд закрытого участка организован по ул. Каразина и ул. Мироносицкой.
Напомним, в связи с ремонтом проезжей части и тротуаров движение транспорта по улице Новопрудной, на участке от улицы Деревянко до переулка 23 Августа, запрещено с 7:00 3 сентября до 23:00 1 ноября.
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