Главная Новости Дороги и транспорт Улицу Чернышевскую на месяц закрыли для транспорта
03.09.2018  16:59   

Улицу Чернышевскую на месяц закрыли для транспорта

Движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого, запрещено с 3 по 30 сентября.


// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.

На этот период объезд закрытого участка организован по ул. Каразина и ул. Мироносицкой.

Напомним, в связи с ремонтом проезжей части и тротуаров движение транспорта по улице Новопрудной, на участке от улицы Деревянко до переулка 23 Августа, запрещено с 7:00 3 сентября до 23:00 1 ноября.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
03.09 Дороги и транспорт В Дизайнерском переулке ремонтируют трубопровод 03.09 Дороги и транспорт На три дня закроют часть проспекта Тракторостроителей: как будут ездить маршрутки 01.09 Дороги и транспорт Велогонка «Золотые колеса»: в воскресенье по Богдана Хмельницкого запретят движение транспорта
 
 

Видео

96% жилого фонда Харькова готово к отопительному сезону!
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 