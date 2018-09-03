03.09.2018 16:59

Улицу Чернышевскую на месяц закрыли для транспорта

Движение транспорта по улице Чернышевской, на участке от улицы Каразина до улицы Ярослава Мудрого, запрещено с 3 по 30 сентября.



// Городской Дозор

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.



На этот период объезд закрытого участка организован по ул. Каразина и ул. Мироносицкой.

Напомним, в связи с ремонтом проезжей части и тротуаров движение транспорта по улице Новопрудной, на участке от улицы Деревянко до переулка 23 Августа, запрещено с 7:00 3 сентября до 23:00 1 ноября.