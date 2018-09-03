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03.09.2018  17:28   

В Дизайнерском переулке ремонтируют трубопровод

Движение транспорта будет перекрыто до конца месяца.


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Движение транспорта в пер. Дизайнерском, на участке от ул. Алчевских до дома №14 по ул. Веснина, запрещено с 3 сентября по 16:00 28 сентября, сообщили в горсовете.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.

Тэги:  движение, харьков
 
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