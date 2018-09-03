В Дизайнерском переулке ремонтируют трубопровод

Движение транспорта будет перекрыто до конца месяца.
Движение транспорта в пер. Дизайнерском, на участке от ул. Алчевских до дома №14 по ул. Веснина, запрещено с 3 сентября по 16:00 28 сентября, сообщили в горсовете.
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с аварийно-восстановительными работами на трубопроводе.
Сегодня логика будет играть ведущую роль. Зато и вероятность ошибок сегодня практически равна нулю.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков.
3 сентября в мире отмечается День борьбы с одиночеством. Одиночество называют болезнью 21 века. И от нее в последнее время страдает все больше и больше людей.
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давл.:
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