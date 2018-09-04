Реконструкция Московского проспекта: на Новых Домах запрещено движение транспорта

Движение транспорта через проезды, соединяющие полосы движения встречных направлений по пр. Московскому, на перекрестке пр. Московский – ул. Мельникова и при въезде в супермаркет «Класс» по пр. Московскому, 259, запрещено с 8:00 до 21:00 4 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.
На этот период объезд закрытых участков будет организован через перекрестки пр. Московский – пр. Петра Григоренко и пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий.
Также с 8:00 до 21:00 4 сентября автобус №18 изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко.
День идеально подходит для творчества, научной работы и любых самостоятельных проектов. Сегодня не надо давать воли обидам, тем более спонтанным.
Утром небо в Харькове будет ясным, и останется таким почти весь день, но вечером его все же затянут облака. Без осадков.
Сегодня отмечается Международный день защиты слабых.
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давл.:
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