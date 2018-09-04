04.09.2018 08:12

Реконструкция Московского проспекта: на Новых Домах запрещено движение транспорта

Движение транспорта через проезды, соединяющие полосы движения встречных направлений по пр. Московскому, на перекрестке пр. Московский – ул. Мельникова и при въезде в супермаркет «Класс» по пр. Московскому, 259, запрещено с 8:00 до 21:00 4 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.



На этот период объезд закрытых участков будет организован через перекрестки пр. Московский – пр. Петра Григоренко и пр. Московский – ул. Харьковских Дивизий.



Также с 8:00 до 21:00 4 сентября автобус №18 изменит конечную остановку и будет осуществлять разворот на разворотном кругу троллейбуса №1 по пр. Петра Григоренко.