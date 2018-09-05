Трамвайный переезд возле Каравана на Салтовке закончат в рекордные сроки

Реконструкция переезда на перекрестке ул. Героев Труда – ул. Барабашова подходит к завершению.
Работы, которые были начаты 29 августа в 23:00, закончатся уже 6 сентября. Для этого вчера и сегодня рабочие трудились и будут трудиться до 12 часов ночи, сообщает Харьков транспортный.
После завершения реконструкции трамваи №16 и №26 снова будут ездить до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».
Реконстракция этого трамвайного переезда – это новый рекорд скорости ремонта трамвайных путей в Харькове. Прошлый рекорд был на реконструкции переезда на перекрестке проспекта Людвига Свободы – проспекта Победы. Там работы выполнили за 10 дней.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
влажн.:
давл.:
ветер: