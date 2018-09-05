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05.09.2018  14:27   

Трамвайный переезд возле Каравана на Салтовке закончат в рекордные сроки

Реконструкция переезда на перекрестке ул. Героев Труда – ул. Барабашова подходит к завершению.


// Facebook/Харьков транспортный

Работы, которые были начаты 29 августа в 23:00, закончатся уже 6 сентября. Для этого вчера и сегодня рабочие трудились и будут трудиться до 12 часов ночи, сообщает Харьков транспортный.

После завершения реконструкции трамваи №16 и №26 снова будут ездить до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».

Реконстракция этого трамвайного переезда – это новый рекорд скорости ремонта трамвайных путей в Харькове. Прошлый рекорд был на реконструкции переезда на перекрестке проспекта Людвига Свободы – проспекта Победы. Там работы выполнили за 10 дней.











 

Тэги:  ремонт дорог, переезд, трамвай, харьков, салтовка
 
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