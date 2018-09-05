05.09.2018 14:27

Трамвайный переезд возле Каравана на Салтовке закончат в рекордные сроки

Реконструкция переезда на перекрестке ул. Героев Труда – ул. Барабашова подходит к завершению.



// Facebook/Харьков транспортный

Работы, которые были начаты 29 августа в 23:00, закончатся уже 6 сентября. Для этого вчера и сегодня рабочие трудились и будут трудиться до 12 часов ночи, сообщает Харьков транспортный.



После завершения реконструкции трамваи №16 и №26 снова будут ездить до разворотного круга «Журавлевский гидропарк».



Реконстракция этого трамвайного переезда – это новый рекорд скорости ремонта трамвайных путей в Харькове. Прошлый рекорд был на реконструкции переезда на перекрестке проспекта Людвига Свободы – проспекта Победы. Там работы выполнили за 10 дней.





















