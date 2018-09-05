05.09.2018 17:27

Дорожники ремонтируют покрытие по проспекту Тракторостроителей

Многотонные катки, асфальтоукладчики и работники профильного городского КП. Такая картина сегодня была на проспекте Тракторостроителей.



// Городской Дозор

На участке почти в километр длиной, от Салтовского шоссе до улицы Краснодарской, продолжается текущий ремонт покрытия.



На него было много нареканий от автолюбителей. Жаловались и горожане, которые передвигались по дороге на общественном транспорте.



Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:

«Покрытие пришло в негодность, наплывы по асфальту пошли, ямы. Поэтому производится текущий ремонт. Было срезано старое покрытие, восстановлены колодцы ливневой канализации, и на данный момент укладываем верхний слой асфальтобетона. Для качественного проведения работ были вынуждены перекрыть данный участок дороги полностью».



И так уже второй день подряд, констатирует Михаил Микитчук. Добавляет, уже с четверга все будет по-другому. Дорожники завершат объект, оставив после себя новенькое и качественное покрытие. И приступят к восстановлению других дорог.



Михаил Микитчук, мастер КП «Дорремстрой»:

«В ближайщих планах – текущий ремонт улицы Дружбы Народов, от улицы Леся Сердюка до улицы Гвардейцев Широнинцев. Протяжённость участка около 1 км. И будет уложено там более 2 500 тонн асфальтобетона. Также в планах ремонт улицы Пискуновской, там будет уложено более 1 800 тонн асфальтобетона. И улица Алексеевская, где на данный момент ведутся подготовительные работы».