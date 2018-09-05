05.09.2018 18:02

Из-за аварийных работ по улице Библика на 10 дней ограничат движение транспорта

Будут проводиться аварийные работы в тепловой камере.



// Городской Дозор

Движение транспорта по улице Библика, в районе перекрестка с проспектом Индустриальным, будет ограничено с 8:00 6 сентября до 17:00 17 сентября.



Объезд закрытого участка будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.