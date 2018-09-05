Из-за аварийных работ по улице Библика на 10 дней ограничат движение транспорта

Будут проводиться аварийные работы в тепловой камере.
Движение транспорта по улице Библика, в районе перекрестка с проспектом Индустриальным, будет ограничено с 8:00 6 сентября до 17:00 17 сентября.
Объезд закрытого участка будет организован по свободной от выполнения работ полосе движения.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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