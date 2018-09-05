До 15 сентября по Кокчетавской улице нельзя будет проехать

Запрещено движение в районе дома №41.
Движение транспорта по улице Кокчетавской, в районе дома №41, запрещено с сегодняшнего дня по 14 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией шкафного газорегуляторного пункта в этом районе.
Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Сериковской, Нежинской и переулку Новиковскому.
День наградит целеустремленностью и пробивными способностями. Можно за сутки переделать больше дел, чем за неделю, совершив прорыв практически в любых областях.
В Харькове сохранится жаркая погода. К обеду набегут облака, местами порывы ветра 15-20 м/с. Без осадков.
Международный день благотворительности, установленный резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году, отмечается ежегодно 5 сентября.
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