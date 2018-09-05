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05.09.2018  18:47   

До 15 сентября по Кокчетавской улице нельзя будет проехать

Запрещено движение в районе дома №41.


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Движение транспорта по улице Кокчетавской, в ​​районе дома №41, запрещено с сегодняшнего дня по 14 сентября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией шкафного газорегуляторного пункта в этом районе.

Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Сериковской, Нежинской и переулку Новиковскому.

Источник:   Городской совет
 Тэги:  запрет движения, харьков, кокчетавская
 
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