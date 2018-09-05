05.09.2018 18:47

До 15 сентября по Кокчетавской улице нельзя будет проехать

Запрещено движение в районе дома №41.



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Движение транспорта по улице Кокчетавской, в ​​районе дома №41, запрещено с сегодняшнего дня по 14 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией шкафного газорегуляторного пункта в этом районе.



Объезд закрытого участка организован по прилегающим улицам - Сериковской, Нежинской и переулку Новиковскому.