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06.09.2018  10:53   

Парковку рядом с парком Горького закроют из-за празднований

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 7 и 8 сентября.


// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с концертной программой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.

Также в это время будет ограничена парковка транспорта на проезжей части по въезду Тринклера вдоль бортового камня, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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