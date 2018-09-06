06.09.2018 10:53

Парковку рядом с парком Горького закроют из-за празднований

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 7 и 8 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с концертной программой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.



Также в это время будет ограничена парковка транспорта на проезжей части по въезду Тринклера вдоль бортового камня, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.