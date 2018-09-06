Парковку рядом с парком Горького закроют из-за празднований

Парковка транспорта на площадке по ул. Веснина, на участке от въезда Тринклера до дома №7, будет запрещена с 8:00 до 23:00 7 и 8 сентября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с концертной программой в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького.
Также в это время будет ограничена парковка транспорта на проезжей части по въезду Тринклера вдоль бортового камня, на участке от ул. Веснина до ул. Динамовской.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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