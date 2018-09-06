06.09.2018 15:53

Трамваи до Гидропарка пустят уже завтра

Движение трамваев по ул. Героев Труда и ул. Шевченко, на участке от ул. Академика Павлова до Журавлевского гидропарка, будет восстановлено с 5:00 7 сентября.



// city.kharkov.ua

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, движение будет восстановлено после завершения реконструкции трамвайного переезда на перекрестке ул. Героев Труда – ул. Барабашова.



В связи с этим, трамваи №16 и 26 будут ходить следующим образом:



№16: разворотный круг «Салтовский» – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;



№26: разворотный круг «Юго-Восточный» – пр. Московский – пр. Тракторостроителей – ул. Героев Труда – ул. Шевченко – разворотный круг «Журавлевский гидропарк».