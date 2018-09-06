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06.09.2018  16:48   

Темпы ремонта дорог Харьковщины – одни из лучших в Украине

Укравтодор перераспределил финансирования дорожного строительства в регионах в пользу проектов, активно выполняются. Для любителей загородного отдыха и посещения дач пресс-служба САД в Харьковской области предоставила текущий план ремонтных работ до 7 сентября.


//kh.ukravtodor.gov.ua/
ремонт на пригородных дорогах

Сегодня, на своей странице, ведомство разместило информацию о выполнении плана ремонта дорог. Информация посвящена больше аутсайдерам ремонта. Публикация подводит своеобразный итог: Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) по результатам мониторинга хода выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автомобильных дорог приняло решение о перераспределении средств, выделяемых на дорожные проекты, в пользу активного строительства. Такое решение уменьшает общую сумму ассигнований. Это ведет к более рациональному использованию ресурса и предоставления его туда, где это срочно необходимо.

Харьковщина остается в ряду регионов, где ремонт дорог продвигается самыми успешными темпами, и поэтому может рассчитывать на перераспределение средств от аутсайдеров. По плану финансирование из госбюджета ремонтов областных дорог по сравнению с 2017 уже  увеличилось на треть. Асфальт переложат на 200 километрах автотрас государственного значения.

Составлен также перечень местных дорог и магистралей, которые в этом году впервые отремонтируют за счет областного Дорожного фонда.

Как сообщает пресс-служба САД в Харьковской области на этой неделе до 7 сентября плановые работы по ремонту будут выполняться на следующих трассах

Харьков - Ахтырка:    

- от с.Вильшаны к г.Харьков: устройство верхнего слоя, устройство съездов; 

- с. Максимовка в сторону с.Вильшаны: укрепление обочин.

Киев-Харьков-Довжанский:

- вблизи с.Закомильське: устройство асфальтобетонного покрытия.

Чугуев - Меловое:

- от с.Грушевка в сторону Купянск: Восстановление основания дорожного покрытия по технологии «холодный ресайклинг», устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.

Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка:

- вблизи с.Лиман: устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона.

Мерефа-Лозовая-Павлоград:

- вблизи с.Первомайское: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси. 

- вблизи Первомайский: устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси.

Шевченково-Балаклея-Первомайск-Харьков:

- в пределах с.Байрак: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Мост через р.Купьеваха на автодороге Р-46 Харьков-Ахтырка км 80 + 419:

- проведение работ по усилению опорных частей моста, ремонт пролетных строений.

Путепровод на автодороге Н-26 Чугуев-Меловое км 100 + 063 вблизи с.Кисливка:

- ремонт пролетных строений, устройство конусов, армирование и бетонирование накладной плиты.

Источник:   Пресс-служба САД в Харьковской области
 Тэги:  ремонт, дорога, асфальт, харьков, план
 
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