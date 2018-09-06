Темпы ремонта дорог Харьковщины – одни из лучших в Украине

Укравтодор перераспределил финансирования дорожного строительства в регионах в пользу проектов, активно выполняются. Для любителей загородного отдыха и посещения дач пресс-служба САД в Харьковской области предоставила текущий план ремонтных работ до 7 сентября.
Сегодня, на своей странице, ведомство разместило информацию о выполнении плана ремонта дорог. Информация посвящена больше аутсайдерам ремонта. Публикация подводит своеобразный итог: Государственное агентство автомобильных дорог (Укравтодор) по результатам мониторинга хода выполнения работ по строительству, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонтов автомобильных дорог приняло решение о перераспределении средств, выделяемых на дорожные проекты, в пользу активного строительства. Такое решение уменьшает общую сумму ассигнований. Это ведет к более рациональному использованию ресурса и предоставления его туда, где это срочно необходимо.
Харьковщина остается в ряду регионов, где ремонт дорог продвигается самыми успешными темпами, и поэтому может рассчитывать на перераспределение средств от аутсайдеров. По плану финансирование из госбюджета ремонтов областных дорог по сравнению с 2017 уже увеличилось на треть. Асфальт переложат на 200 километрах автотрас государственного значения.
Составлен также перечень местных дорог и магистралей, которые в этом году впервые отремонтируют за счет областного Дорожного фонда.
Как сообщает пресс-служба САД в Харьковской области на этой неделе до 7 сентября плановые работы по ремонту будут выполняться на следующих трассах
Харьков - Ахтырка:
- от с.Вильшаны к г.Харьков: устройство верхнего слоя, устройство съездов;
- с. Максимовка в сторону с.Вильшаны: укрепление обочин.
Киев-Харьков-Довжанский:
- вблизи с.Закомильське: устройство асфальтобетонного покрытия.
Чугуев - Меловое:
- от с.Грушевка в сторону Купянск: Восстановление основания дорожного покрытия по технологии «холодный ресайклинг», устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка:
- вблизи с.Лиман: устройство выравнивающего слоя покрытия из асфальтобетона.
Мерефа-Лозовая-Павлоград:
- вблизи с.Первомайское: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси.
- вблизи Первомайский: устройство верхнего слоя из асфальтобетонной смеси.
Шевченково-Балаклея-Первомайск-Харьков:
- в пределах с.Байрак: устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона.
Мост через р.Купьеваха на автодороге Р-46 Харьков-Ахтырка км 80 + 419:
- проведение работ по усилению опорных частей моста, ремонт пролетных строений.
Путепровод на автодороге Н-26 Чугуев-Меловое км 100 + 063 вблизи с.Кисливка:
- ремонт пролетных строений, устройство конусов, армирование и бетонирование накладной плиты.
День идеален для того, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов. Доверяйте интуиции – она поможет в нужный момент.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков. Днем по городу и местами по области порывы ветра 15-20 м/с.
В народе это день называют Евтихий Тихий, иногда его еще называли праздником тихой зари.
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