06.09.2018 19:19

На Новых Домах два дня нельзя будет ездить по Московскому проспекту

Запрещение касается участка от улицы Харьковских Дивизий до проспекта Петра Григоренко, а маршруты автобуса №18э, а также троллейбусов №1 и №13 будут изменены



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Движение транспорта по Московскому прокпекту на участке от улицы Харьковских Дивизий до проспекта Петра Григоренко при движении в сторону проспекта Льва Ландау, будет запрещено с 9:00 до 21:00 7 и 8 сентября.



Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с реконструкцией Московского проспекта.



На этот период двустороннее движение будет организовано по полосе встречного направления.



На период проведения работ автобус №18э изменит конечную остановку и будет разворачиваться на разворотном кругу троллейбусов маршрута №1 по пр. Петра Григоренко.



Также с 9:00 до 21:00 7 и 8 сентября будет запрещено движение троллейбусов по пр. Московскому, на участке от ул. Харьковских Дивизий до пр. Петра Григоренко при движении к центру города. В связи с этим, троллейбус маршрута №13 будет курсировать следующим образом:



- парк «Зустріч» - пр. Героев Сталинграда - пр. Льва Ландау - пр. Московский - ул. Броненосца «Потемкин» - разворотный круг «Станция метро «Защитников Украины»;



- в обратном направлении: по своему маршруту.