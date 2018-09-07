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07.09.2018  08:27   

На улице Шишковской на месяц ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Шишковской, в районе дома №8-а, ограничено до 16:00 6 октября.


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Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепловых сетях.

Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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