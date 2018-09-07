На улице Шишковской на месяц ограничено движение транспорта

Движение транспорта по ул. Шишковской, в районе дома №8-а, ограничено до 16:00 6 октября.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтными работами на тепловых сетях.
Объезд закрытого участка организован по свободной от проведения работ полосе.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
влажн.:
давл.:
ветер: