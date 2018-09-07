В выходные по Динамовской ограничат движение транспорта

Ограничение связано с подготовкой и проведением бегового фестиваля «Strong Run».
Ежедневно 8 и 9 сентября во время проведения пробегов временно приостанавливается движение транспорта в районе пешеходных переходов, расположенных на перекрестках ул. Динамовская –ул. Фанинский и ул. Сумская –ул. Динамовская (новая дорога).
Движение будет восстанавливаться по мере прохождения участниками пробегов указанных пешеходных переходов.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
влажн.:
давл.:
ветер: