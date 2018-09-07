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07.09.2018  09:09   

В выходные по Динамовской ограничат движение транспорта

Ограничение связано с подготовкой и проведением бегового фестиваля «Strong Run».


// marathon.kharkov.ua

Ежедневно 8 и 9 сентября во время проведения пробегов временно приостанавливается движение транспорта в районе пешеходных переходов, расположенных на перекрестках ул. Динамовскаяул. Фанинский и ул. Сумская ул. Динамовская (новая дорога).

Движение будет восстанавливаться по мере прохождения участниками пробегов указанных пешеходных переходов.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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