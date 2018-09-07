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07.09.2018  11:06   

Аварийные перекрести на ХТЗ оборудуют новыми светофорами

На перекрестке ул. Библика и ул. Генерала Момота, а также на перекрестке ул.Библика и пр.Индустриального в Харькове будут установлены светофоры.


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харьковские светофоры

Соответствующий вопрос был поднят на приеме харьковского городского головы Геннадия Кернеса, который мэр провел в Индустриальном районе.

Частный предприниматель Виталий Журенко обратился с инициативой установить светофор на перекрестке ул. Библика и пр. Индустриального. По его словам, нерегулируемое движение в этом месте приводит к постоянным авариям с пострадавшими, с начала года было уже семь ДТП. С предложением установить светофор и знаки на перекрестке ул. Библика и ул. Генерала Момота обратилась учитель школы №80 Наталья Варавва. По итогам приема, принято решение о начале проектных работ, после этого светофорные объекты будут оборудованы.  По итогам приема принято решение о начале проектных работ, после этого светофорные объекты будут установлены, сообщили в пресс-службе мэрии.

Тэги:  светофоры, библика, перекресток, харьков, мэрия. проект
 
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