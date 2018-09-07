07.09.2018 11:40

Колебания курса доллара и инфляционные ожидания заставляют операторов харьковских АЗС нервничать

На Харьковских АЗС за последние сутки выросли средние цены на бензин и дизтопливо, а автогаз немного подешевели (ИНФОГРАФИКА ЗА НЕДЕЛЮ)



//newsroom.kh.ua

Заправка

Литр бензина категории А-95 утром 7 сентября стоит в среднем 31,2 грн. (+0,1535 за день). В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 грн до 33,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до четырех с половиной гривен , сообщает index.minfin.com.ua.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,09 грн. (+0,164% в день) Цены на АЗС отличаются от 26,99 до 30,99 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 14,16 грн. (+ 4 коп или +0,283% в день) Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 грн., максимальная - 14,89 грн.