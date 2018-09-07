Главная Новости Дороги и транспорт Колебания курса доллара и инфляционные ожидания заставляют операторов харьковских АЗС нервничать
07.09.2018  11:40   

Колебания курса доллара и инфляционные ожидания заставляют операторов харьковских АЗС нервничать

На Харьковских АЗС за последние сутки выросли средние цены на бензин и дизтопливо, а автогаз немного подешевели (ИНФОГРАФИКА ЗА НЕДЕЛЮ)


//newsroom.kh.ua
Заправка

Литр бензина категории А-95 утром 7 сентября стоит в среднем 31,2 грн. (+0,1535 за день).  В зависимости от заправок цена на это топливо колеблется от 28,99 грн до 33,49 грн. То есть сэкономить или переплатить можно до четырех с половиной гривен , сообщает index.minfin.com.ua.

Литр дизельного топлива обойдется водителям в среднем в 28,09 грн.  (+0,164% в день) Цены на АЗС отличаются от 26,99 до 30,99 грн.

Газ для автомобилей стоит в среднем 14,16 грн. (+ 4 коп или +0,283% в день) Минимальная стоимость на сетевых АЗС - 12,24 грн., максимальная - 14,89 грн.

Тэги:  газ, заправка, харьков, топливо, инфографика, сентябрь, бензин
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
06.09 ЖКХ Харьковчанам скоро начнут выплачивать сэкономленные субсидии – не подавшим заявление следует поторопиться. 06.09 ЖКХ В Покотиловке на 10 дней отключат газ 05.09 Криминал и происшествия Поселок под Харьковом отключили от газа из-за аварии
 
 

Видео

Нам, жителям города, очень повезло, что нашим городом руководит Геннадий Кернес, - харьковчане
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2018 Городской Дозор
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 