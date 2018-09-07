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07.09.2018  12:08   

На Рогани и ХТЗ заменят остановки

Соответствующее решение принято по итогам приема харьковского городского головы, проведенного в Индустриальном районе.


gortransport.kharkov.ua
остановка на ХТЗ

По обращениям нескольких жителей района, в план работ на 2019 год внесена замена нескольких остановочных павильонов на улицах Грицевца, Плиточной, Библика, Роганской, на остановке общественного транспорта около городской клинической больницы №25. 

Источник:   http://www.city.kharkov.ua/
 Тэги:  остановка, прием, харьков, городской, решение, район
 
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