На Рогани и ХТЗ заменят остановки

Соответствующее решение принято по итогам приема харьковского городского головы, проведенного в Индустриальном районе.
По обращениям нескольких жителей района, в план работ на 2019 год внесена замена нескольких остановочных павильонов на улицах Грицевца, Плиточной, Библика, Роганской, на остановке общественного транспорта около городской клинической больницы №25.
Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу «люблю».
В Харькове пасмурно, осадков синоптики не обещают. Сохраняется повышенная пожароопасность.
В Украине 7 сентября отмечают военный праздник – День разведки.
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давл.:
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